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政府、月内に大使館再開へ 在ウクライナ、Ｇ７と歩調

政府、月内に大使館再開へ 在ウクライナ、Ｇ７と歩調

政府は、ロシアのウクライナ侵攻に伴い３月から一時閉鎖している首都キーウの日本大使館について、今月中にも再開する方向で調整に入った。日本を除く先進７カ国（Ｇ７）は既に再開させており、歩調を合わせてウクライナとの連帯を示す狙いがある。複数の日本外交筋が３日、明らかにした。 2022年10月4日, Sputnik 日本

2022-10-04T07:30+0900

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林芳正外相は大使館再開に関し、３日の記者会見で「両国の緊密な意思疎通にとって重要だ。総合的に検討している」と述べた。松野博一官房長官も、現地を訪れた松田邦紀駐ウクライナ大使の報告を踏まえて判断する考えを示した。キーウの日本大使館は戦況の緊迫化を受け、隣国ポーランドに機能を移転した。(c)KYODONEWS

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