【保守系活動家チャーリー・カーク氏 講演中に銃撃】
保守系の政治活動家でトランプ大統領の支持者のチャーリー・カーク氏（31）が、ユタ州の大学での講演中に襲撃された。NBCニュースが同大学の関係者からの情報として報じた。 2025年9月11日, Sputnik 日本
米国
災害・事故・事件
大学の情報によると、この銃撃事件で講演は中断され、負傷したカーク氏は警備員によって搬送された。容疑者はすでに拘束されており、現在、警察が事件を捜査中。 トランプ大統領はカーク氏に銃撃との情報を受け、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」を通じ、「我々は皆、撃たれたチャーリー・カークのために祈っている。どこからどこまでも立派な男だ」と発表した。 フォックスニュースはカーク氏の広報担当者からの情報として、カーク氏の容態は現時点で不明と報じている。 カーク氏は今月7日、東京の砂防会館で講演を行ったばかりだった。 (動画は容疑者が拘束された場面と思われる映像。SNSより。)
2025年9月11日, 04:58 (更新: 2025年9月11日, 09:37)
大学の情報によると、この銃撃事件で講演は中断され、負傷したカーク氏は警備員によって搬送された。容疑者はすでに拘束されており、現在、警察が事件を捜査中。
トランプ大統領はカーク氏に銃撃との情報を受け、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」を通じ、「我々は皆、撃たれたチャーリー・カークのために祈っている。どこからどこまでも立派な男だ」と発表した。
フォックスニュースはカーク氏の広報担当者からの情報として、カーク氏の容態は現時点で不明と報じている。
カーク氏は今月7日、東京の砂防会館で講演を行ったばかりだった。
(動画は容疑者が拘束された場面と思われる映像。SNSより。)