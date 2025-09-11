https://sputniknews.jp/20250911/20996514.html
【米保守派活動家チャーリー・カーク氏が銃殺】
【米保守派活動家チャーリー・カーク氏が銃殺】
トランプ大統領はチャーリー・カーク氏の死亡を発表した。 2025年9月11日, Sputnik 日本
「カーク以上に米国の若者を理解し、共に悩もうとした者はいなかった」トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」にこう綴り、カーク氏の親族に哀悼の意を表した。 また、カーク氏の講演を生中継していたTV局「リアル・アメリカ・ヴォイスニュース」もカーク氏の死亡を報じた。
【米保守派活動家チャーリー・カーク氏が銃殺】
2025年9月11日, 05:56 (更新: 2025年9月11日, 09:42)
トランプ大統領はチャーリー・カーク氏の死亡を発表した。
「カーク以上に米国の若者を理解し、共に悩もうとした者はいなかった」トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」にこう綴り、カーク氏の親族に哀悼の意を表した。
また、カーク氏の講演を生中継していたTV局「リアル・アメリカ・ヴォイスニュース」もカーク氏の死亡を報じた。