【米保守派活動家チャーリー・カーク氏が銃殺】

【米保守派活動家チャーリー・カーク氏が銃殺】

トランプ大統領はチャーリー・カーク氏の死亡を発表した。 2025年9月11日, Sputnik 日本

「カーク以上に米国の若者を理解し、共に悩もうとした者はいなかった」トランプ氏は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」にこう綴り、カーク氏の親族に哀悼の意を表した。 また、カーク氏の講演を生中継していたTV局「リアル・アメリカ・ヴォイスニュース」もカーク氏の死亡を報じた。

米国, ドナルド・トランプ, 災害・事故・事件