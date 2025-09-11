https://sputniknews.jp/20250911/fbi-20996982.html

【米保守派活動家・カーク氏が銃撃され死亡 FBI「容疑者を拘束」と発表、その後釈放】

米保守系の政治活動家チャーリー・カーク氏がユタ州の大学での講演中に銃撃され、死亡した事件で、FBI（米連邦捜査局）のパテル長官は、自身のXへの投稿で「容疑者が拘束された」と発表した。しかしその後、拘束された人物が釈放されたと発表した。 2025年9月11日, Sputnik 日本

カーク氏殺害事件の捜査は、ユタ州公安局とFBIが共同で担当している。以下はユタ州当局による最新の声明。 ▼カーク氏の死亡は政治的暗殺であり、一人の人物に対する攻撃である。 ▼発砲はおそらく屋上から遠距離で行われた。 ▼当局は、事件に関する追加情報を持つ人物を積極的に捜索している。 ▼現在、「重要参考人」が拘束されている。 ▼当局は他に関与した人物はいないとみている。 容疑者が拘束された場面と思われる動画がネット上で拡散されたが、その人物は犯人ではないとの指摘がなされている。カーク氏が参加したイベントが開催されたユタバレー大学は、「容疑者はまだ拘束されていない」と発表していた。

