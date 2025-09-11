日本
https://sputniknews.jp/20250911/nasa-20997283.html
【NASAの探査車、火星に古代生命の痕跡を発見か】
【NASAの探査車、火星に古代生命の痕跡を発見か】
Sputnik 日本
NASAの科学者たちは、火星探査車「パーシビアランス」が採取したサンプルの中に、古代生命の痕跡を見つけた可能性があると考えている。NASAのニコラ・フォックス科学担当局長が発表した。 2025年9月11日, Sputnik 日本
2025-09-11T10:11+0900
2025-09-11T10:11+0900
nasa
宇宙
火星
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/0b/20997127_0:22:635:379_1920x0_80_0_0_5a1cce3c90fbb3bd8d5dad8b9fd15743.jpg
NASAによると、パーシビアランスは以前、火星でヒョウ柄のような斑点を持つ岩石を発見していた。 フォックス氏によれば、NASAの科学者たちは、この発見が科学的に興味深いものであることをすぐに理解したという。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/0b/20997127_0:0:635:476_1920x0_80_0_0_1631fb4b9bcfbc7b8d550eb01b25719b.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nasa, 宇宙, 火星
nasa, 宇宙, 火星

【NASAの探査車、火星に古代生命の痕跡を発見か】

2025年9月11日, 10:11
© 写真NASAの探査車、火星に古代生命の痕跡を発見か
NASAの探査車、火星に古代生命の痕跡を発見か - Sputnik 日本, 1920, 11.09.2025
© 写真
サイン
NASAの科学者たちは、火星探査車「パーシビアランス」が採取したサンプルの中に、古代生命の痕跡を見つけた可能性があると考えている。NASAのニコラ・フォックス科学担当局長が発表した。
NASAによると、パーシビアランスは以前、火星でヒョウ柄のような斑点を持つ岩石を発見していた。
「これは一種の痕跡だ。生命そのものではない。しかし、古代の生命と関連している可能性は確かにある。数十億年前には存在していたかもしれないが、今日では決してない。そして、我々が言うように、これは古代の生命によって作られたものである可能性も十分にある」
フォックス氏によれば、NASAの科学者たちは、この発見が科学的に興味深いものであることをすぐに理解したという。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала