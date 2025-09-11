https://sputniknews.jp/20250911/nasa-20997283.html
【NASAの探査車、火星に古代生命の痕跡を発見か】
NASAの科学者たちは、火星探査車「パーシビアランス」が採取したサンプルの中に、古代生命の痕跡を見つけた可能性があると考えている。NASAのニコラ・フォックス科学担当局長が発表した。 2025年9月11日, Sputnik 日本
NASAによると、パーシビアランスは以前、火星でヒョウ柄のような斑点を持つ岩石を発見していた。 フォックス氏によれば、NASAの科学者たちは、この発見が科学的に興味深いものであることをすぐに理解したという。
「これは一種の痕跡だ。生命そのものではない。しかし、古代の生命と関連している可能性は確かにある。数十億年前には存在していたかもしれないが、今日では決してない。そして、我々が言うように、これは古代の生命によって作られたものである可能性も十分にある」
