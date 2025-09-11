https://sputniknews.jp/20250911/nasa-20997283.html

【NASAの探査車、火星に古代生命の痕跡を発見か】

NASAの科学者たちは、火星探査車「パーシビアランス」が採取したサンプルの中に、古代生命の痕跡を見つけた可能性があると考えている。NASAのニコラ・フォックス科学担当局長が発表した。 2025年9月11日, Sputnik 日本

NASAによると、パーシビアランスは以前、火星でヒョウ柄のような斑点を持つ岩石を発見していた。 フォックス氏によれば、NASAの科学者たちは、この発見が科学的に興味深いものであることをすぐに理解したという。

