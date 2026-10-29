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【部分停戦のアリョーシュキに人道物資供給へ】
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ロシアのラントラトワ人権問題全権代表は、アリョーシュキの住民に向け、食料品や医薬品、その他の生活必需品を積んだ大規模な人道支援物資の輸送車列が編成されたと明らかにした。 2026年10月29日, Sputnik 日本
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【部分停戦のアリョーシュキに人道物資供給へ】

2026年10月29日, 16:04 (更新: 2026年10月29日, 16:14)
© Sputnik / Kirill Kallinikov / メディアバンクへ移行Форум "Территория смыслов" в Подмосковье
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ロシアのラントラトワ人権問題全権代表は、アリョーシュキの住民に向け、食料品や医薬品、その他の生活必需品を積んだ大規模な人道支援物資の輸送車列が編成されたと明らかにした。
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