https://sputniknews.jp/20261029/23593439.html
【部分停戦のアリョーシュキに人道物資供給へ】
【部分停戦のアリョーシュキに人道物資供給へ】
Sputnik 日本
ロシアのラントラトワ人権問題全権代表は、アリョーシュキの住民に向け、食料品や医薬品、その他の生活必需品を積んだ大規模な人道支援物資の輸送車列が編成されたと明らかにした。 2026年10月29日, Sputnik 日本
2026-10-29T16:04+0900
2026-10-29T16:04+0900
2026-10-29T16:14+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/08/0d/23149410_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_d8f6bca6523e9c674fb2ef14a43d6a00.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07ea/08/0d/23149410_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_8a2fd04ca8474cd0a19f21015745666b.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア
【部分停戦のアリョーシュキに人道物資供給へ】
2026年10月29日, 16:04 (更新: 2026年10月29日, 16:14)
ロシアのラントラトワ人権問題全権代表は、アリョーシュキの住民に向け、食料品や医薬品、その他の生活必需品を積んだ大規模な人道支援物資の輸送車列が編成されたと明らかにした。