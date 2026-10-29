【部分停戦のアリョーシュキに人道物資供給へ】

© Sputnik / Kirill Kallinikov メディアバンクへ移行 Форум "Территория смыслов" в Подмосковье © Sputnik / Kirill Kallinikov / メディアバンクへ移行

ロシアのラントラトワ人権問題全権代表は、アリョーシュキの住民に向け、食料品や医薬品、その他の生活必需品を積んだ大規模な人道支援物資の輸送車列が編成されたと明らかにした。