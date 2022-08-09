https://sputniknews.jp/20220809/12399087.html

岸田首相 内閣改造で政府・与党を結束 新体制で難局突破に全力の考え

岸田首相 内閣改造で政府・与党を結束 新体制で難局突破に全力の考え

日本の岸田首相は長崎市で記者会見を行い、10日の内閣改造と自民党役員人事についてコメントし、新型コロナや物価高などの難局への対応に新体制で臨み、政府・与党を結束させると語った。 2022年8月9日, Sputnik 日本

2022-08-09T20:46+0900

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岸田文雄

国内

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日本のメディアでは、人事について次のように報じている。厚生労働大臣に加藤勝信氏、法相に葉梨康弘氏、デジタル相に河野太郎氏、環境相に西村明宏氏、防衛相に浜田靖一氏、経済再生相に山際大志郎氏、文部科学相に永岡桂子氏、復興相に谷公一氏、農相に野村哲郎氏、地方創生担当相に岡田直樹氏、経済安全保障相に高市早苗氏。また、岸田首相は、旧統一教会と政治家との関係について、疑念を持たれることがないようそれぞれ点検し、見直しを指示したと述べ、新閣僚、党役員においても徹底していきたいと強調した。

https://sputniknews.jp/20220809/12394009.html

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