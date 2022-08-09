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クリミアで航空機用弾薬が爆発＝ロシア国防省

クリミアで航空機用弾薬が爆発＝ロシア国防省

ロシア国防省は、航空機用弾薬がクリミアのサキ軍用飛行場で爆発したと発表した。この爆発で負傷者はいない。 2022年8月9日, Sputnik 日本

2022-08-09T22:58+0900

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爆発

ロシア

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発表によると、爆発による負傷者は報告されておらず、空港の機器に損傷は確認されていない。 現在、消火活動が行われており、爆発の原因について調査がされている。ロシア国防省は、クリミアのサーキ飛行場への砲撃はなかったと表明した。一連の爆発が発生した飛行場近辺の家屋からは約30人が避難し、周囲が封鎖されたと、クリミア首長顧問のオレグ・クリュチコフ氏が明らかにした。クリミア保健省によれば、子どもを含む5人が負傷し、病院に搬送されたが命に別状はないという。

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