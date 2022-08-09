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韓国・ソウルで記録的豪雨、7人死亡

韓国・ソウルで記録的豪雨、7人死亡

韓国ではソウルなどの首都圏で、80年ぶりの記録的な大雨により7人が死亡したほか、9人が負傷した。また6人が行方不明となっている。韓国政府の発表を引用して聯合ニュースが報じた。 2022年8月9日, Sputnik 日本

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ソウルではこの記録的豪雨により、7人が死亡したほか、6人が行方不明となっている。またこの雨により9人が負傷した。この記録的豪雨により道路は冠水し、一部地域では停電も発生している。都心の一部で地下鉄の運行は停止し、海抜の低い地域で市民は避難している。関連ニュース

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