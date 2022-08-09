日本
https://sputniknews.jp/20220809/7-12392164.html
韓国・ソウルで記録的豪雨、7人死亡
韓国・ソウルで記録的豪雨、7人死亡
韓国ではソウルなどの首都圏で、80年ぶりの記録的な大雨により7人が死亡したほか、9人が負傷した。また6人が行方不明となっている。韓国政府の発表を引用して聯合ニュースが報じた。 2022年8月9日, Sputnik 日本
2022-08-09T09:23+0900
2022-08-09T14:46+0900
韓国
災害・事故・事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/506/24/5062427_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_623158acae8d38690294c267028e51ba.jpg
ソウルではこの記録的豪雨により、7人が死亡したほか、6人が行方不明となっている。またこの雨により9人が負傷した。この記録的豪雨により道路は冠水し、一部地域では停電も発生している。都心の一部で地下鉄の運行は停止し、海抜の低い地域で市民は避難している。関連ニュース
韓国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/506/24/5062427_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ea6da81f3a2bb817f03e5bb0c4dce7b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
韓国, 災害・事故・事件

韓国・ソウルで記録的豪雨、7人死亡

2022年8月9日, 09:23 (更新: 2022年8月9日, 14:46)
© AP Photo / Shizuo Kambayashi日本、雨（アーカイブ写真）
日本、雨（アーカイブ写真） - Sputnik 日本, 1920, 09.08.2022
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
韓国ではソウルなどの首都圏で、80年ぶりの記録的な大雨により7人が死亡したほか、9人が負傷した。また6人が行方不明となっている。韓国政府の発表を引用して聯合ニュースが報じた。
ソウルではこの記録的豪雨により、7人が死亡したほか、6人が行方不明となっている。またこの雨により9人が負傷した。
この記録的豪雨により道路は冠水し、一部地域では停電も発生している。
都心の一部で地下鉄の運行は停止し、海抜の低い地域で市民は避難している。
関連ニュース
海上自衛隊員1人、刃物で襲われる　ソロモン諸島での慰霊式
キューバの石油貯蔵庫に落雷、複数の爆発で17人が行方不明
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала