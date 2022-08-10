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日本で7月の企業物価指数が前年同月比で8.6％上昇、過去最高

日本で7月の企業物価指数が前年同月比で8.6％上昇、過去最高

企業の間で取り引きされるモノの価格を示す企業物価指数の先月の速報値は2020年の平均を100とした水準で114.5となり、過去最高となった。日本のメディアが報じた。 2022年8月10日, Sputnik 日本

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原油をはじめとするエネルギー価格や原材料価格の上昇が影響し、幅広い品目で値上げが進んだ。年同月比で上昇率は8.6％に達し、過去最高となった。日本の一部企業では急速な物価高騰を理由に「インフレ手当て」を支給するケースも見られる。関連ニュース

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