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Twitter元職員、サウジ政府を批判するユーザーの個人情報を当局に提供して有罪判決
Twitter元職員、サウジ政府を批判するユーザーの個人情報を当局に提供して有罪判決
米国ではツイッター上でサウジアラビア政府を批判するユーザーの個人情報を当局関係者に数十万ドルで譲渡していたとして、ツイッター社の元職員、アフマド・アボウアンモ被告に有罪判決が言い渡された。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。 2022年8月10日, Sputnik 日本
2022-08-10T12:52+0900
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元職員はサウジアラビア政府を批判していたユーザーのアカウントに不正アクセスし、メールアドレスと携帯電話番号を入手、これらの情報をサウジアラビア当局の人物に渡していたという。それと引き換えに元職員は4万ドル相当の腕時計を受け取ったほか、レバノンに暮らす自らの父親の口座を経由して数十万ドルの報酬を受け取っていたとのこと。関連ニュース
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Twitter元職員、サウジ政府を批判するユーザーの個人情報を当局に提供して有罪判決

2022年8月10日, 12:52
© AFP 2022 / Leon NealTwitter元職員、サウジ政府を批判するユーザーの個人情報を当局に提供して有罪判決
Twitter元職員、サウジ政府を批判するユーザーの個人情報を当局に提供して有罪判決 - Sputnik 日本, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / Leon Neal
米国ではツイッター上でサウジアラビア政府を批判するユーザーの個人情報を当局関係者に数十万ドルで譲渡していたとして、ツイッター社の元職員、アフマド・アボウアンモ被告に有罪判決が言い渡された。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが報じた。
元職員はサウジアラビア政府を批判していたユーザーのアカウントに不正アクセスし、メールアドレスと携帯電話番号を入手、これらの情報をサウジアラビア当局の人物に渡していたという。
それと引き換えに元職員は4万ドル相当の腕時計を受け取ったほか、レバノンに暮らす自らの父親の口座を経由して数十万ドルの報酬を受け取っていたとのこと。
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