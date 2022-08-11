https://sputniknews.jp/20220811/12423124.html

金正恩氏の妹、北朝鮮に新型コロナウイルスを広める場合、韓国当局を破壊すると警告

金正恩氏の妹、北朝鮮に新型コロナウイルスを広める場合、韓国当局を破壊すると警告

朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の最高指導者金正恩氏の妹で朝鮮労働党中央委員会の副部長の金与正（キム・ヨジョン）氏は11日の全国非常防疫総括会議で、韓国が北朝鮮に新型コロナウイルスを広める場合、北朝鮮は韓国政府を破壊すると表明した。聯合ニュースが報道した。 2022年8月11日, Sputnik 日本

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北朝鮮は韓国の脱北者団体が散布した北朝鮮の体制批判ビラに新型コロナウイルスが付着しており、新型コロナウイルスの感染拡大の責任が脱北者団体にあると主張している。金与正氏はこれが続く場合、「非常に強力な報復性の対応を加えなければならない」と述べた。同氏は韓国がコロナウイルスの北朝鮮への侵入を誘発するような危険な行動をとり続けるなら、ウイルスを破壊するだけでなく、韓国当局も破壊すると語った。これより前、金正恩総書記は、北朝鮮での新型コロナウイルスに対する勝利を「厳粛に宣言した」と報じられていた。関連ニュース

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