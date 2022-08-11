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今年のペルセウス座流星群 いつ、どこで観測できるか？
今年のペルセウス座流星群 いつ、どこで観測できるか？
年に１度の絢爛たるペルセウス座流星群を、8月12日から8月13日にかけた深夜に観測できる。 2022年8月11日, Sputnik 日本
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「流星雨」は、ペレセウス座から毎年7月17から8月24日の間に地球に向かって流れ落ちる。2022年に流星群が最も活発に活動するのは8月12日から13日の夜。1時間あたり最大30個の流星を観測できるという。ウェザーニューズによると、沖縄や西日本から東北地方南部では流星観測を楽しめるチャンスがある。一方、北海道や東北地方北部では、前線の影響を受けて雨が降りやすいため、流星観測は難しいという。関連ニュース
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今年のペルセウス座流星群 いつ、どこで観測できるか？
2022年8月11日, 13:03 (更新: 2022年8月11日, 13:16)
年に１度の絢爛たるペルセウス座流星群を、8月12日から8月13日にかけた深夜に観測できる。
「流星雨」は、ペレセウス座から毎年7月17から8月24日の間に地球に向かって流れ落ちる。2022年に流星群が最も活発に活動するのは8月12日から13日の夜。1時間あたり最大30個の流星を観測できるという。
ウェザーニューズによると、沖縄や西日本から東北地方南部では流星観測を楽しめるチャンスがある。一方、北海道や東北地方北部では、前線の影響を受けて雨が降りやすいため、流星観測は難しいという。