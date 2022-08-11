https://sputniknews.jp/20220811/2000-12422230.html
北九州の旦過市場で大規模火災 約2000平方メートルが焼損
北九州の旦過市場で大規模火災 約2000平方メートルが焼損
10日午後9時前、北九州市小倉北区の旦過市場で火事が発生した。日本のメディアが消防からの情報をもとに伝えた。 2022年8月11日, Sputnik 日本
2022-08-11T07:42+0900
2022-08-11T07:42+0900
2022-08-11T07:42+0900
災害・ 謎・発見・スキャンダル
災害・事故・事件
国内
火事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/648/50/6485059_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_c273b843b45b70ea36b4885578bd6f6b.jpg
消防によると、10日夜8時50分ごろ、北九州市小倉北区の旦過市場の近くの店舗から「天ぷら油から火が出た」と通報があった。報道によると、北九州市小倉北区の旦過市場で約2000平方メートルが焼けた。11日午前6時時点でも消火活動が続いているという。今のところ、けが人の情報は入っていない。警察によると、周辺の住民が近くにある市民センターに避難した。北九州市の旦過市場では今年4月にも42の店舗が焼損する大規模な火事が発生し、1900平方メートルが焼けた。関連ニュース
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/648/50/6485059_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e187211ba93f26d7b18ea55f43d30ed6.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
災害・ 謎・発見・スキャンダル, 災害・事故・事件, 国内, 火事
北九州の旦過市場で大規模火災 約2000平方メートルが焼損
10日午後9時前、北九州市小倉北区の旦過市場で火事が発生した。日本のメディアが消防からの情報をもとに伝えた。
消防によると、10日夜8時50分ごろ、北九州市小倉北区の旦過市場の近くの店舗から「天ぷら油から火が出た」と通報があった。
報道によると、北九州市小倉北区の旦過市場で約2000平方メートルが焼けた。11日午前6時時点でも消火活動が続いているという。今のところ、けが人の情報は入っていない。
警察によると、周辺の住民が近くにある市民センターに避難した。
北九州市の旦過市場では今年4月にも42の店舗が焼損する大規模な火事が発生し、1900平方メートルが焼けた。