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ISS参加国、2024年以降の同ステーション利用について協力を確認

ISS参加国、2024年以降の同ステーション利用について協力を確認

ロシアを含む国際宇宙ステーション（ISS）プロジェクトの全ての参加国は、2024年以降も同ステーションで活動を継続する意向を確認した。ISS多国間調整会議が10日に声明を発表した。 2022年8月11日, Sputnik 日本

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同会議会合は7月29日に行われ、NASA（米航空宇宙局）、ロスコスモス、カナダ宇宙局、欧州宇宙機関、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の代表が参加した。ロスコスモスのユーリー・ボリソフ社長は7月26日、プーチン大統領への報告の中で、ロシアは2024年以降ISSから最終的に撤退することを伝えた。それまでにロシアは独自の軌道ステーションの建設着手を予定しているとも伝えた。NASA有人宇宙飛行部門の責任者キャシー・リーダース氏はロイター通信に対し、ロシアは少なくとも2028年までISSに残る予定であると米国に伝えたと明かした。関連記事中国人軍事評論家ら ロシアの国際宇宙ステーション脱退の責任は米国にある

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