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ＷＨＯ、日本に新組織設立へ 広島サミット時、首相合意
ＷＨＯ、日本に新組織設立へ 広島サミット時、首相合意
... 2022年8月12日, Sputnik 日本
2022-08-12T08:56+0900
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首相は広島サミットを日本の国際貢献を誇示する絶好の機会と位置付ける。新組織設立は、首相の意向に沿ったものだ。日本が社会保障制度を巡り培ってきたノウハウを新組織の政策に生かし、存在感発揮を狙う。(c)KYODONEWS
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ＷＨＯ、日本に新組織設立へ 広島サミット時、首相合意
岸田文雄首相と世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局長が、ＷＨＯ傘下の新組織を日本に設立する方針で合意していたことが１１日、分かった。新組織は、世界中の誰もが必要な医療サービスを負担可能な額で受けられる「万人のための医療」の実現を国際目標に掲げる。来年５月に広島市で開く先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に合わせて発足させる方向だ。複数の外務省筋が明らかにした。
首相は広島サミットを日本の国際貢献を誇示する絶好の機会と位置付ける。新組織設立は、首相の意向に沿ったものだ。日本が社会保障制度を巡り培ってきたノウハウを新組織の政策に生かし、存在感発揮を狙う。