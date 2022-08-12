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岸田改造内閣が本格始動 コロナ、物価高対策に全力

岸田改造内閣が本格始動 コロナ、物価高対策に全力

第２次岸田改造内閣が１２日午前、本格始動した。岸田文雄首相は、新型コロナウイルス感染拡大や物価高騰への対策、ウクライナ情勢などを踏まえた防衛力強化に向けて全力を挙げる構えだ。副大臣・政務官人事の調整を進め、午後の臨時閣議で決定する。 2022年8月12日, Sputnik 日本

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首相は午前、官邸で食品会社社長らから世界的な物価高騰の動向や影響についてヒアリングし、あいさつする。再登板の加藤勝信厚生労働相は、前任の後藤茂之氏から引き継ぎを受ける。西村明宏環境相は環境省で職員を前にあいさつする。内閣改造があった１０日に記者会見を行わなかった河野太郎デジタル相は１２日午前、就任後初めて会見を開く。(c)KYODONEWS

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