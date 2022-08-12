https://sputniknews.jp/20220812/12444164.html

沖縄県が国交相の決定取り消し求め提訴 米軍の辺野古移設問題をめぐり

沖縄県が国交相の決定取り消し求め提訴 米軍の辺野古移設問題をめぐり

名護市辺野古への米軍基地移設をめぐり、沖縄県が斉藤鉄夫国土交通相を提訴した。 2022年8月12日, Sputnik 日本

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読売新聞によれば、同県は12日、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の辺野古移設に関連し、防衛省の設計変更を同県が不承認とした処分を、斉藤国交相が取り消した裁決をめぐり、この裁決の取り消しを求め、福岡高裁那覇支部に提訴を行ったとされる。沖縄県は昨年11月、防衛省による辺野古の軟弱地盤の改良工事などの設計変更を不承認とした。これに対し同省は国交相に対し、行政不服審査法にもとづく審査請求を求め、国交相は4月に処分の取り消しを裁決した。沖縄県は、違法な国の関与で無効であるとし、国地方係争処理委員会に審査を申し出たが、7月に却下されている。関連記事

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