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今週のベストショット 8月6日―8月12日
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年8月12日, Sputnik 日本
2022-08-12T19:51+0900
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今週のベストショット 8月6日―8月12日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AFP 2022 / Ashraf Amra
イスラエルによる空爆を受ける建物（パレスチナ自治区・ガザ地区、6日）
イスラエルによる空爆を受ける建物（パレスチナ自治区・ガザ地区、6日）
© AFP 2022 / Yamil Lage
大規模火災が発生した石油施設火災から立ち上る黒煙を眺める人々（キューバ・マタンサス、8日）
大規模火災が発生した石油施設火災から立ち上る黒煙を眺める人々（キューバ・マタンサス、8日）
© AFP 2022 / Handout/SDIS 33
サンマーニュ付近で発生した森林火災（フランス・ジロンド県、9日）
サンマーニュ付近で発生した森林火災（フランス・ジロンド県、9日）
© AFP 2022 / Anthony Wallage
豪雨の影響で瓦礫が散乱する市場を歩く人々（韓国・ソウル、9日）
豪雨の影響で瓦礫が散乱する市場を歩く人々（韓国・ソウル、9日）
© Sputnik / Stringer / フォトバンクに移行
ホワイトハウスでフィンランドとスウェーデンの北大西洋条約機構（NATO）加盟のための議定書に署名するジョー・バイデン米大統領、カマラ・ハリス米副大統領（左）カリン・オロフスドッター駐米スウェーデン大使（右）（米ワシントン、9日）
ホワイトハウスでフィンランドとスウェーデンの北大西洋条約機構（NATO）加盟のための議定書に署名するジョー・バイデン米大統領、カマラ・ハリス米副大統領（左）カリン・オロフスドッター駐米スウェーデン大使（右）（米ワシントン、9日）
© AP Photo / Ben Curtis
大統領選挙の投票のため列に並ぶマサイ族（ケニア・カジアド郡、9日）
大統領選挙の投票のため列に並ぶマサイ族（ケニア・カジアド郡、9日）
© AFP 2022 / Mohammed Abed
イスラエル軍による空爆後、消火活動にあたる消防隊員ら（パレスチナ自治区・ガザ地区、5日）
イスラエル軍による空爆後、消火活動にあたる消防隊員ら（パレスチナ自治区・ガザ地区、5日）
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
イスラム教シーア派の宗教行事「アーシューラー」に向けた儀式に参加するイスラム教徒ら（アフガニスタン・カブール、5日）
イスラム教シーア派の宗教行事「アーシューラー」に向けた儀式に参加するイスラム教徒ら（アフガニスタン・カブール、5日）
© AP Photo / Esteban Felix
ボリビア独立記念日を祝う式典でパフォーマンスを披露するダンサーら（チリ・サンティアゴ、6日）
ボリビア独立記念日を祝う式典でパフォーマンスを披露するダンサーら（チリ・サンティアゴ、6日）
© AFP 2022 / Phill Magakoe
集団レイプ事件に関与したとされる違法採掘者の所持品を燃やす火から逃げ出す住民（南アフリカ・クルーガーズドープ、8日）
集団レイプ事件に関与したとされる違法採掘者の所持品を燃やす火から逃げ出す住民（南アフリカ・クルーガーズドープ、8日）
© AP Photo / Andy Wong
巨大な鳥のアートギャラリーのそばを歩く人々（中国・北京、8日）
巨大な鳥のアートギャラリーのそばを歩く人々（中国・北京、8日）
© AFP 2022 / Edinson Esyupinan
コロンビアとベネズエラを結ぶティエンディタス橋を塞ぐコンテナ（コロンビア・ククタ、8日）
コロンビアとベネズエラを結ぶティエンディタス橋を塞ぐコンテナ（コロンビア・ククタ、8日）
© AP Photo / Anna Szilagyi
干上がった湖の底で水を探すガチョウ（ハンガリー・ヴァレンツァ、11日）
干上がった湖の底で水を探すガチョウ（ハンガリー・ヴァレンツァ、11日）
© AP Photo / Michael Probst
マンションの後ろに沈む満月（ドイツ・フランクフルト、12日）
マンションの後ろに沈む満月（ドイツ・フランクフルト、12日）
© AFP 2022 / Nhac Nguyen
バイクでブタを運ぶ男性（ベトナム・ハノイ、10日）
バイクでブタを運ぶ男性（ベトナム・ハノイ、10日）