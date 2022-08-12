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日本 岸田首相が4回目の新型コロナワクチン接種

日本 岸田首相が4回目の新型コロナワクチン接種

日本の岸田文雄首相は12日、東京の自衛隊大規模会場で新型コロナウイルスの4回目のワクチン接種を受けた。FNNプライムオンラインが報じている。 2022年8月12日, Sputnik 日本

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岸田文雄

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厚労省によると、現在、ワクチンの4回接種は60歳以上の人、あるいは18歳以上60歳未満で基礎疾患がある人、医療従事者や高齢者施設で働く職員が対象となっている。65歳の岸田氏は12日、モデルナ製のワクチン接種を受けた。東京都の小池百合子知事はこの日、岸田氏との会談で4回目接種の対象を警察や消防などのエッセンシャルワーカーに拡大するように求めた。新型コロナウイルスの感染拡大により、交通機関で働く人々の感染が相次ぎ、首都圏では減便するなどの措置が取られ、社会活動に影響が出ている。関連記事

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