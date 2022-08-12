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日本　台風8号が13日にも上陸か　大雨に警戒
日本　台風8号が13日にも上陸か　大雨に警戒
日本の南にある台風8号は13日に接近し、東海・関東地方に上陸するおそれがある。気象庁が12日に発表している。 2022年8月12日, Sputnik 日本
2022-08-12T15:46+0900
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これらの地方では13日に非常に激しい雨が降るおそれがある。13日昼までに降る降水量は、東海地方で180ミリ、関東地方では100ミリになるとみられている。また、これらのエリアでは14日も引き続き大雨が降る可能性がある。気象庁は、土砂災害や浸水、川の急な増水が起こるおそれがある他、強風、高波にも注意するように呼びかけている。
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日本　台風8号が13日にも上陸か　大雨に警戒

2022年8月12日, 15:46
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台風 - Sputnik 日本, 1920, 12.08.2022
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日本の南にある台風8号は13日に接近し、東海・関東地方に上陸するおそれがある。気象庁が12日に発表している。
これらの地方では13日に非常に激しい雨が降るおそれがある。13日昼までに降る降水量は、東海地方で180ミリ、関東地方では100ミリになるとみられている。また、これらのエリアでは14日も引き続き大雨が降る可能性がある。
気象庁は、土砂災害や浸水、川の急な増水が起こるおそれがある他、強風、高波にも注意するように呼びかけている。
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