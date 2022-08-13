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フィリピン沖でマグニチュード5.8の地震
フィリピン沖でマグニチュード5.8の地震
マグニチュード5.8の地震がフィリピン・ミンダナオ島から北西部で観測された。米国地質調査所が発表した。 2022年8月13日, Sputnik 日本
2022-08-13T16:12+0900
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地震
フィリピン
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震源地はコタバト州の南西56キロメートル地点。震源の深さは15.8キロメートルとされている。死傷者や建物の倒壊は報告されておらず、この地震による津波の心配はない。
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地震, フィリピン
フィリピン沖でマグニチュード5.8の地震
2022年8月13日, 16:12
(更新:
2022年8月13日, 16:17
)
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地震
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マグニチュード5.8の地震がフィリピン・ミンダナオ島から北西部で観測された。米国地質調査所が発表した。
震源地はコタバト州の南西56キロメートル地点。震源の深さは15.8キロメートルとされている。
死傷者や建物の倒壊は報告されておらず、この
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による津波の心配はない。
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