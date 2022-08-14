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エルサレムの嘆きの壁付近で銃撃事件、7人が負傷＝メディア
エルサレムの嘆きの壁付近で銃撃事件、7人が負傷＝メディア
エルサレム旧市街の嘆きの壁の近くで銃撃事件が発生し、7人が負傷した。タイムズ・オブ・イスラエル紙が報じた。 2022年8月14日, Sputnik 日本
2022-08-14T08:24+0900
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イスラエル
災害・事故・事件
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犯人は逃走したという。イスラエルの救護団体のマーゲン・ダビド公社（MDA）によると、7人が病院に搬送され、そのうち2人は重傷を負った。
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イスラエル, 災害・事故・事件

エルサレムの嘆きの壁付近で銃撃事件、7人が負傷＝メディア

2022年8月14日, 08:24
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エルサレムの嘆きの壁で銃撃事件、7人が負傷＝メディア - Sputnik 日本, 1920, 14.08.2022
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エルサレム旧市街の嘆きの壁の近くで銃撃事件が発生し、7人が負傷した。タイムズ・オブ・イスラエル紙が報じた。
犯人は逃走したという。
イスラエルの救護団体のマーゲン・ダビド公社（MDA）によると、7人が病院に搬送され、そのうち2人は重傷を負った。
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