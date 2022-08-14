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インドネシア沿岸でM5.7の地震発生
インドネシア沿岸でM5.7の地震発生
インドネシアの沿岸でマグニチュード（M）5.7の地震が発生した。米国地質調査所（USGS）が発表した。 2022年8月14日, Sputnik 日本
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地震
インドネシア
災害・事故・事件
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地震が発生したのは協定世界時2時47分（日本時間11時47分）。地震の震源はモルッカ諸島のテルナテ市から北西に160キロ地点、震源の深さは30.5キロ。地震による犠牲者や建物の倒壊に関しては不明。先にサハリンの沿岸でマグニチュード5.1の地震が発生したと報じられていた。
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地震, インドネシア, 災害・事故・事件
インドネシア沿岸でM5.7の地震発生
2022年8月14日, 12:44
(更新:
2022年8月14日, 13:43
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地震計
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インドネシアの沿岸でマグニチュード（M）5.7の地震が発生した。米国地質調査所（USGS）が発表した。
地震が発生したのは協定世界時2時47分（日本時間11時47分）。地震の震源はモルッカ諸島の
テルナテ市
から北西に160キロ地点、震源の深さは30.5キロ。
地震による犠牲者や建物の倒壊に関しては不明。
先にサハリンの沿岸でマグニチュード5.1の
地震が発生
したと報じられていた。
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