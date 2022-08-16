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プーチン大統領、「母親英雄」称号制定の法令に署名
プーチン大統領、「母親英雄」称号制定の法令に署名
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は15日、「母親英雄」の称号制定と一時金100万ルーブルの支払いを定める法令に署名した。ロシア政府の公式サイト「法律情報インターネットポータル」に掲載されている。 2022年8月16日, Sputnik 日本
2022-08-16T11:14+0900
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文書には「ロシア国籍の子どもを10人以上産み、育てたロシア国籍の母親を対象に、『母親英雄』の称号を制定する」と述べられている。また、100万ルーブルの一時金も支給される。関連ニュース
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プーチン大統領、「母親英雄」称号制定の法令に署名
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は15日、「母親英雄」の称号制定と一時金100万ルーブルの支払いを定める法令に署名した。ロシア政府の公式サイト「法律情報インターネットポータル」に掲載されている。
文書には「ロシア国籍の子どもを10人以上産み、育てたロシア国籍の母親を対象に、『母親英雄
』の称号を制定する」と述べられている。