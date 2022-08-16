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クリル諸島でマグニチュード5.1の地震が発生
クリル諸島でマグニチュード5.1の地震が発生
16日、クリル諸島（千島列島）沖でマグニチュード5.1の地震が発生した。米国地質調査所が発表している。 2022年8月16日, Sputnik 日本
2022-08-16T20:52+0900
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クリル諸島
地震
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震源はイトゥルップ島（択捉島）のクリリスクから160キロ離れた地点。震源の深さは10キロ。死傷者や建物の倒壊は報告されておらず、この地震による津波の心配はない。
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クリル諸島, 地震
クリル諸島でマグニチュード5.1の地震が発生
16日、クリル諸島（千島列島）沖でマグニチュード5.1の地震が発生した。米国地質調査所が発表している。
震源はイトゥルップ島（択捉島）のクリリスクから160キロ離れた地点。震源の深さ
は10キロ。
死傷者や建物の倒壊は報告されておらず、この地震による津波の心配はない。