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英外相、G7加盟国に中国への技術輸出の制限を要請

英外相、G7加盟国に中国への技術輸出の制限を要請

英国のトラス外相は、北アイルランドのベルファストで開かれた与党・保守党メンバーとの会合で、中国のより厳しい外交政策に照らして、G7加盟国は中国への技術輸出を制限するべきだと述べた。 2022年8月17日, Sputnik 日本

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トラス氏は「中国はますます大胆になっている。これは、英国と世界のその他の世界に安全保障上の深刻な懸念を引き起こしている権威主義体制の国だ。我われ(G7)は、私たちに対して使用される可能性のある技術を輸出しないことを確認する必要がある」と述べた。関連ニュース

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