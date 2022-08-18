日中高官、対話継続で一致 安定的な関係構築目指す

© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi 日本と中国の旗 © AFP 2022 / Kazuhiro Nogi

秋葉剛男国家安全保障局長は１７日、中国・天津を訪問し、外交担当トップの楊潔チ共産党政治局員と会談した。建設的かつ安定的な関係構築を目指すとの日中両首脳間の合意を踏まえ、対話を継続することで一致した。緊張が高まる台湾情勢などについて意見交換。日本政府の１８日の発表によると、秋葉氏は日本側の立場を明確に伝えた。楊氏も台湾を自国領とする中国側の主張を展開したとみられる。会談は計７時間に及んだ。