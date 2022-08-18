https://sputniknews.jp/20220818/12530627.html
日中高官、対話継続で一致 安定的な関係構築目指す
日中高官、対話継続で一致 安定的な関係構築目指す
... 2022年8月18日, Sputnik 日本
2022-08-18T09:14+0900
2022-08-18T09:14+0900
2022-08-18T09:14+0900
国内
日中関係
中国
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/257/03/2570374_122:0:2926:1577_1920x0_80_0_0_e6feaf753e7fece085a4358d49a10c8e.jpg
両氏は、首脳間合意を「双方の努力で実現する必要がある」との認識を確認。対面による対話や重層的な意思疎通の重要性でも一致した。(c)KYODONEWS
国内
中国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/257/03/2570374_585:0:2688:1577_1920x0_80_0_0_d42bc4e64d70509946789f859c2a6bd7.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
国内, 日中関係, 中国, 政治
日中高官、対話継続で一致 安定的な関係構築目指す
秋葉剛男国家安全保障局長は１７日、中国・天津を訪問し、外交担当トップの楊潔チ共産党政治局員と会談した。建設的かつ安定的な関係構築を目指すとの日中両首脳間の合意を踏まえ、対話を継続することで一致した。緊張が高まる台湾情勢などについて意見交換。日本政府の１８日の発表によると、秋葉氏は日本側の立場を明確に伝えた。楊氏も台湾を自国領とする中国側の主張を展開したとみられる。会談は計７時間に及んだ。
両氏は、首脳間合意を「双方の努力で実現する必要がある」との認識を確認。対面による対話や重層的な意思疎通の重要性でも一致した。