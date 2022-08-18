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日本、モルドバへの700万ユーロ相当の医療機器提供で合意
日本、モルドバへの700万ユーロ相当の医療機器提供で合意
モルドバ政府は、同国の5つの国立共和国病院が日本から700万ユーロ(約9億6350万円)相当の医療機器の提供を受けることについて日本政府と合意を締結した。モルドバ外務省が発表した。 2022年8月18日, Sputnik 日本
2022-08-18T03:16+0900
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ポペスク氏は日本国民に対し、支援と援助への感謝の意を表した。 片山氏は、モルドバの医療制度への支援は、モルドバの住民がウクライナ避難民を支援したことに対する感謝のしるしとして決定されたと指摘した。関連ニュース
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日本、モルドバへの700万ユーロ相当の医療機器提供で合意
モルドバ政府は、同国の5つの国立共和国病院が日本から700万ユーロ(約9億6350万円)相当の医療機器の提供を受けることについて日本政府と合意を締結した。モルドバ外務省が発表した。
「(モルドバの)ニコラエ・ポペスク副首相兼外務相は本日、片山芳宏駐モルドバ日本大使と、わが国の医療制度の強化に向けたプログラムの実施に関するモルドバ政府と日本政府間の合意に調印した。文書は、5つの国立共和国病院に700万ユーロ相当の 高効率医療機器を装備することを規定している」
ポペスク氏は日本国民に対し、支援と援助への感謝の意を表した。
片山氏は、モルドバの医療制度への支援は、モルドバの住民がウクライナ避難民を支援したことに対する感謝のしるしとして決定されたと指摘した。