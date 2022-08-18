https://sputniknews.jp/20220818/cv-22-12531694.html
米空軍、CV-22オスプレイ全機を飛行停止
米空軍、CV-22オスプレイ全機を飛行停止
米空軍は17日、輸送機CV-22オスプレイ全機を飛行停止にしたと発表した。共同通信が報じた。 2022年8月18日, Sputnik 日本
2022-08-18T12:01+0900
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共同通信の情報源によると、この決定の理由はオスプレイの一連の安全上の事故やトラブルだった。2017年以降では計4件の不具合による事故発生したという。米空軍は2018年10月、東京都内にある横田空軍基地に5機のオスプレイを配備した。 2024 年までに、合計10機が配備される予定。これに先立ち、さらに24機のオスプレイが沖縄に配備された。日本の自衛隊もオスプレイのいくつかを米国から購入し、合計で17機を購入する予定。これより前、米軍のMV22オスプレイ１機が7月7日、鹿児島県の奄美空港に着陸したと報じられていた。関連ニュース
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米空軍、CV-22オスプレイ全機を飛行停止
米空軍は17日、輸送機CV-22オスプレイ全機を飛行停止にしたと発表した。共同通信が報じた。
共同通信の情報源によると、この決定の理由はオスプレイの一連の安全上の事故やトラブルだった。2017年以降では計4件の不具合による事故発生したという。
米空軍は2018年10月、東京都内にある横田空軍基地に5機のオスプレイを配備した。 2024 年までに、合計10機が配備される予定。これに先立ち、さらに24機のオスプレイが沖縄に配備された。日本の自衛隊もオスプレイのいくつかを米国から購入し、合計で17機を購入する予定。
これより前、米軍のMV22オスプレイ１機が7月7日、鹿児島県の奄美空港に着陸した
と報じられていた。