日本
https://sputniknews.jp/20220818/m57--12531450.html
チリでM5.7の地震
チリでM5.7の地震
チリで18日、マグニチュード（M）5.7の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。 2022年8月18日, Sputnik 日本
2022-08-18T11:37+0900
2022-08-18T11:37+0900
2022-08-18T11:37+0900
地震
チリ
災害・事故・事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/721/58/7215891_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_505ce42cabdd3ecba236353fce650f8d.jpg
地震が発生したのは、協定世界時2時10分（日本時間11時10分）。震源地は、チリの南部ランカグアから南東へ23キロ、震源の深さは100キロ。建物の倒壊や津波の危険性に関する情報は今のところ伝えられていない。
チリ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/721/58/7215891_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40608d6ce69424f9eb3fc60d757b7a8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik 日本
地震, チリ, 災害・事故・事件
地震, チリ, 災害・事故・事件
チリでM5.7の地震
2022年8月18日, 11:37
© Depositphotos / Sudok1
地震
© Depositphotos / Sudok1
チリで18日、マグニチュード（M）5.7の地震が発生した。欧州地中海地震学センター（EMSC）が発表した。
地震が発生したのは、協定世界時2時10分（日本時間11時10分）。
震源地は、チリの南部
ランカグア
から南東へ23キロ、震源の深さは100キロ。
建物の倒壊や津波の危険性に関する情報は今のところ伝えられていない。
地震
チリ
災害・事故・事件
日本
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
Twitter
YouTube
Line
プロジェクトについて
コンテンツの使用規則
ご意見、ご感想など
コメント・ガイド
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
チャットへのアクセスは
ルール
違反でブロックされる ：を通じて貴方は再び参加することができます
∞
. 貴方がブロックに同意しない場合、
返信用フォーム
をご利用ください
討議は終了しました。投書公開後24時間はディスカッションに参加できます
コメント投稿には、
ログイン
または
新規登録
が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала