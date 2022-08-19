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「ミサイル発射の正確な地点さえ明らかにできない」金正恩氏の妹、韓国軍を揶揄

「ミサイル発射の正確な地点さえ明らかにできない」金正恩氏の妹、韓国軍を揶揄

朝鮮中央通信は19日、北朝鮮の指導者である金正恩氏の妹で朝鮮労働党副部長の金与正氏が、韓国軍の分析能力と情報収集能力を揶揄する談話を発表したと報じた。 2022年8月19日, Sputnik 日本

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与正氏は、非核化と引き換えに北朝鮮へ段階的に経済支援を提供するという韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の提案を受けて談話を発表した。与正氏は、北朝鮮は韓国と関わりを持つつもりはなく、韓国大統領の所謂「大胆な構想」を受け入れないと指摘した。同氏はまた、韓国軍の能力不足を指摘し、「米国との緊密な協力の下での北朝鮮監視及び確固たる備えというお決まりのフレーズしか言わない」人たちは、北朝鮮の試験発射の正確な地点と時間さえ明らかにすることができず、武器の特性も公表できないと揶揄した。与正氏は「我われの軍事試験発射は、温泉付近ではなく、平安南道安州市の金星橋付近で行われた」と発表した。韓国軍は17日、北朝鮮が同日午前、平安南道温泉から黄海上に巡航ミサイル2発を発射し、韓国軍は米国との緊密な強力の下であらゆる追加情報を分析していると発表した。一方、韓国軍は、北朝鮮による巡航ミサイルの発射は国連安全保障理事会決違反には当たらないため、韓国は通常、北朝鮮の巡航ミサイル発射について一切報告してないとして、それ以上の情報を公表しなかった。関連記事

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