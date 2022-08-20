日本
ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://sputniknews.jp/20220820/12577455.html
ウクライナがロシア兵に対し有毒物質を使用＝露国防省が発表
ウクライナがロシア兵に対し有毒物質を使用＝露国防省が発表
ロシア国防省は20日、ウクライナが南部ザポリージャ（ザポロジエ）州で、ロシア軍兵士に対して有毒物質を使用したと発表した。 2022年8月20日, Sputnik 日本
2022-08-20T22:15+0900
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ロシア国防省は次のように発表している。国防省によると、中毒の原因を究明するために国防省の科学研究実験研究所（サンクトペテルブルク）の専門チームによって追加の分析が行われた。その結果でも、「ボツリヌストキシンB型」の存在が確認されたとしている。関連ニュース
https://sputniknews.jp/20220816/12502034.html
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ウクライナがロシア兵に対し有毒物質を使用＝露国防省が発表

2022年8月20日, 22:15
© Sputnik / Natalia Seliverstovaウクライナがロシア兵に対し有毒物質を使用＝露国防省が発表
ウクライナがロシア兵に対し有毒物質を使用＝露国防省が発表 - Sputnik 日本, 1920, 20.08.2022
© Sputnik / Natalia Seliverstova
ロシア国防省は20日、ウクライナが南部ザポリージャ（ザポロジエ）州で、ロシア軍兵士に対して有毒物質を使用したと発表した。
ロシア国防省は次のように発表している。

「ドンバスやその他の地域で敗北を重ねるゼレンスキー政権による、ロシア軍兵士や民間人に対する有毒化学物質を使用したテロ行為が行われた。7月31日には、ザポロジエ州ワシリエフカ居住区周辺で任務を遂行していたロシア兵らが中毒の疑いで軍病院へ搬送された。検査の結果、兵士らの体内から有毒物質『ボツリヌストキシンB型』が見つかった」

ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相 - Sputnik 日本, 1920, 16.08.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアはウクライナで核・化学兵器を使用する計画を立てていない＝露国防相
8月16日, 17:17
国防省によると、中毒の原因を究明するために国防省の科学研究実験研究所（サンクトペテルブルク）の専門チームによって追加の分析が行われた。その結果でも、「ボツリヌストキシンB型」の存在が確認されたとしている。
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