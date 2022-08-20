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ウクライナがロシア兵に対し有毒物質を使用＝露国防省が発表
ウクライナがロシア兵に対し有毒物質を使用＝露国防省が発表
ロシア国防省は20日、ウクライナが南部ザポリージャ（ザポロジエ）州で、ロシア軍兵士に対して有毒物質を使用したと発表した。 2022年8月20日, Sputnik 日本
2022-08-20T22:15+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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ロシア国防省は次のように発表している。国防省によると、中毒の原因を究明するために国防省の科学研究実験研究所（サンクトペテルブルク）の専門チームによって追加の分析が行われた。その結果でも、「ボツリヌストキシンB型」の存在が確認されたとしている。関連ニュース
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毒物, 武器・兵器, ウクライナ, ロシア, ロシア軍, ロシア国防省
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ウクライナがロシア兵に対し有毒物質を使用＝露国防省が発表
ロシア国防省は20日、ウクライナが南部ザポリージャ（ザポロジエ）州で、ロシア軍兵士に対して有毒物質を使用したと発表した。
「ドンバスやその他の地域で敗北を重ねるゼレンスキー政権による、ロシア軍兵士や民間人に対する有毒化学物質を使用したテロ行為が行われた。7月31日には、ザポロジエ州ワシリエフカ居住区周辺で任務を遂行していたロシア兵らが中毒の疑いで軍病院へ搬送された。検査の結果、兵士らの体内から有毒物質『ボツリヌストキシンB型』が見つかった」
国防省によると、中毒の原因を究明するために国防省の科学研究実験研究所（サンクトペテルブルク）の専門チームによって追加の分析が行われた。その結果でも、「ボツリヌストキシンB型」の存在が確認されたとしている。