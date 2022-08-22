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２２閣僚に接点、安倍派最多 統一教会問題

２２閣僚に接点、安倍派最多 統一教会問題

２０１７年１１月発足の第４次安倍内閣から第２次岸田改造内閣までの閣僚のうち、少なくとも２２人に世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と何らかの接点が確認されたことが２１日、分かった。銃撃され死亡した安倍晋三元首相を含むと計２３人。いずれも自民党で、所属派閥は安倍派が最多の８人に上り、教団との関わりが目立つ。 2022年8月22日, Sputnik 日本

2022-08-22T07:55+0900

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すでに判明していた現内閣と改造前の閣僚計１５人以外に、安倍氏を除く７人の接点が確認された。安倍派は安倍氏のほか、前経済産業相の萩生田光一政調会長、岸信夫前防衛相ら。二階派は武田良太元総務相ら５人、岸田派は林芳正外相ら４人、麻生派、茂木派、無派閥が各２人。(c)KYODONEWS

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