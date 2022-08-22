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名古屋の高速道路でバス横転
名古屋の高速道路でバス横転
22日、愛知県豊山町の名古屋高速道路で車両複数台が衝突し、バスが横転する事故が発生した。NHKが警察や消防の発表をもとに伝えた。 2022年8月22日, Sputnik 日本
2022-08-22T10:59+0900
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警察や消防によると、午前10時過ぎ、「車が高速道路で横転し煙が見える」と通報があった。報道によると、横転したのは営業運行中のバス。バスは他の乗用車と衝突し、横転して全焼した。報道によると、けが人が多数出ている。
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名古屋の高速道路でバス横転
2022年8月22日, 10:59 (更新: 2022年8月22日, 11:08)
22日、愛知県豊山町の名古屋高速道路で車両複数台が衝突し、バスが横転する事故が発生した。NHKが警察や消防の発表をもとに伝えた。
警察や消防によると、午前10時過ぎ、「車が高速道路で横転し煙が見える」と通報があった。報道によると、横転したのは営業運行中のバス。バスは他の乗用車と衝突し、横転して全焼した。