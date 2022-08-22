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カムチャッカでM5.4の地震
カムチャッカでM5.4の地震
カムチャッカ東部でマグニチュード5.4の地震が発生した。 2022年8月22日, Sputnik 日本
2022-08-22T09:03+0900
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地震
災害・事故・事件
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ロシア科学アカデミー地球物理局カムチャッカ支部が発表した。地震は地元時間22日11時15分(日本時間8時15分)、クロノツキ－半島で観測された。震源はウスチ・カムチャツキーの北125キロ。震源の深さは37キロ。建物の倒壊や津波の危険性に関する情報は今のところ伝えられていない。
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地震, 災害・事故・事件, カムチャツカ
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カムチャッカでM5.4の地震

2022年8月22日, 09:03
© Depositphotos / Vchalup2カムチャッカでM5.4の地震
カムチャッカでM5.4の地震 - Sputnik 日本, 1920, 22.08.2022
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カムチャッカ東部でマグニチュード5.4の地震が発生した。
ロシア科学アカデミー地球物理局カムチャッカ支部が発表した。
地震は地元時間22日11時15分(日本時間8時15分)、クロノツキ－半島で観測された。震源はウスチ・カムチャツキーの北125キロ。震源の深さは37キロ。
建物の倒壊や津波の危険性に関する情報は今のところ伝えられていない。
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