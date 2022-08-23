https://sputniknews.jp/20220823/12606007.html
日本大使が首都キーウ入り 業務再開見据え安全確認
日本大使が首都キーウ入り 業務再開見据え安全確認
外務省は２２日、ロシアのウクライナ侵攻を受け、隣国ポーランドで業務をしていた松田邦紀駐ウクライナ大使が同日、ウクライナの首都キーウ（キエフ）に入ったと発表した。３月に一時閉鎖した日本大使館の将来的な業務再開を見据え、安全状況などを確認する。 2022年8月23日, Sputnik 日本
2022-08-23T12:58+0900
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松田氏はキーウ滞在中、閣僚を含むウクライナ政府高官らと会談する予定。日本政府は現地の情勢を見極めた上で、大使館の再開時期を慎重に判断する方針だ。(c)KYODONEWS
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外務省は２２日、ロシアのウクライナ侵攻を受け、隣国ポーランドで業務をしていた松田邦紀駐ウクライナ大使が同日、ウクライナの首都キーウ（キエフ）に入ったと発表した。３月に一時閉鎖した日本大使館の将来的な業務再開を見据え、安全状況などを確認する。
松田氏はキーウ滞在中、閣僚を含むウクライナ政府高官らと会談する予定。日本政府は現地の情勢を見極めた上で、大使館の再開時期を慎重に判断する方針だ。