https://sputniknews.jp/20220823/2tu-95-12609714.html
2機の露戦略機Tu-95が日本海上を横断飛行 ロシア国防省
2機の露戦略機Tu-95が日本海上を横断飛行 ロシア国防省
ロシア国防省の報道部は、ロシアのTu-95MS戦略爆撃機2機とSu-30SM戦闘機が、韓国のF-16に伴われて日本海上空を飛行したと発表した。 2022年8月23日, Sputnik 日本
2022-08-23T18:56+0900
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「2機の長距離飛行戦略爆撃機Tu-95MSが日本海の中立海域上空で計画飛行を行った。飛行時間は約7時間。Tu-95MSの護衛は、ロシア空軍のSu-30SMが担当した。航路の一部は、韓国空軍のF16戦闘機が護衛した」 プレスリリースにはこう発表されている。韓国は7月29日、日本海の竹島周辺で定例の軍事演習を行った。韓国は演習の目的について、諸島への侵入を試みる敵を阻止するための準備を整えることと公言している。
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2機の露戦略機Tu-95が日本海上を横断飛行 ロシア国防省
ロシア国防省の報道部は、ロシアのTu-95MS戦略爆撃機2機とSu-30SM戦闘機が、韓国のF-16に伴われて日本海上空を飛行したと発表した。
「2機の長距離飛行戦略爆撃機Tu-95MSが日本海の中立海域上空で計画飛行を行った。
飛行時間は約7時間。Tu-95MSの護衛は、ロシア空軍のSu-30SMが担当した。航路の一部は、韓国空軍のF16戦闘機が護衛した」 プレスリリースにはこう発表されている。
韓国は7月29日、日本海の竹島周辺で定例の軍事演習を行った
。韓国は演習の目的について、諸島への侵入を試みる敵を阻止するための準備を整えることと公言している。