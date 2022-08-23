日本
https://sputniknews.jp/20220823/2tu-95-12609714.html
2機の露戦略機Tu-95が日本海上を横断飛行　　ロシア国防省
2機の露戦略機Tu-95が日本海上を横断飛行　　ロシア国防省
ロシア国防省の報道部は、ロシアのTu-95MS戦略爆撃機2機とSu-30SM戦闘機が、韓国のF-16に伴われて日本海上空を飛行したと発表した。 2022年8月23日, Sputnik 日本
2022-08-23T18:56+0900
2022-08-23T18:56+0900
ロシア
韓国
ロシア国防省
軍事
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/08/13/7707797_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_ebedae7d237c8b17f8a77a1fc4cd3e2a.jpg
「2機の長距離飛行戦略爆撃機Tu-95MSが日本海の中立海域上空で計画飛行を行った。飛行時間は約7時間。Tu-95MSの護衛は、ロシア空軍のSu-30SMが担当した。航路の一部は、韓国空軍のF16戦闘機が護衛した」 プレスリリースにはこう発表されている。韓国は7月29日、日本海の竹島周辺で定例の軍事演習を行った。韓国は演習の目的について、諸島への侵入を試みる敵を阻止するための準備を整えることと公言している。
https://sputniknews.jp/20220820/12564258.html
韓国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/08/13/7707797_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_00a8d062872b6f57a341a6022d390b09.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ロシア, 韓国, ロシア国防省, 軍事
ロシア, 韓国, ロシア国防省, 軍事

2機の露戦略機Tu-95が日本海上を横断飛行　　ロシア国防省

2022年8月23日, 18:56
© Sputnik / Alexey Kudenko / フォトバンクに移行露戦略機Tu-95
露戦略機Tu-95 - Sputnik 日本, 1920, 23.08.2022
© Sputnik / Alexey Kudenko
/
フォトバンクに移行
ロシア国防省の報道部は、ロシアのTu-95MS戦略爆撃機2機とSu-30SM戦闘機が、韓国のF-16に伴われて日本海上空を飛行したと発表した。
「2機の長距離飛行戦略爆撃機Tu-95MSが日本海の中立海域上空で計画飛行を行った。
飛行時間は約7時間。Tu-95MSの護衛は、ロシア空軍のSu-30SMが担当した。航路の一部は、韓国空軍のF16戦闘機が護衛した」 プレスリリースにはこう発表されている。
アメリカ軍 - Sputnik 日本, 1920, 20.08.2022
オスプレイ飛行禁止で日本上空の事故は無くなる？　
8月20日, 08:43
韓国は7月29日、日本海の竹島周辺で定例の軍事演習を行った。韓国は演習の目的について、諸島への侵入を試みる敵を阻止するための準備を整えることと公言している。
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала