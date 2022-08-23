パキスタンで洪水の犠牲者が800人を突破
2022年8月23日, 08:36 (更新: 2022年8月23日, 08:37)
パキスタンでは長雨による洪水の犠牲者が7月14日以降だけで820人に達した。そのうち304人が児童となっている。パキスタン自然災害対策機関が発表した。
当局の発表によると、8月22日時点で負傷者は1315人に達している。直近の24時間で犠牲になった市民の数は41人で、そのうち16人が児童だという。
More than 600 people dead & 1 million affected due to flash floods in Pakistan. It is the worst flood in more than 30 years. Region received 305% more rain than the average. Expect worse floodings in upcoming years. This is climate crisis. Did global media told you about this? pic.twitter.com/sLfoRJ0Lhv— Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) August 22, 2022
これまでの大雨により9万5千棟が全壊したほか、22万棟が被災した。直近の24時間で倒壊した家屋は3万棟に達し、さらに10万棟以上が被災した。
Flash flood in Naran.— Discover Pakistan 🇵🇰 | پاکستان (@PakistanNature) August 17, 2022
pic.twitter.com/klca1ykkT4
南アジア及び東南アジアでは、降水量が例年よりも3割から4割近く多い。洪水や土砂崩れはパキスタンのほか、インド、スリランカ、カンボジア、ラオス、ベトナム、タイ、マレーシア、その他の国々でも発生している。