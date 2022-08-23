日本
https://sputniknews.jp/20220823/98-12612209.html
アフガンからの98人難民認定　異例の大量許可、過去最多
アフガンからの98人難民認定　異例の大量許可、過去最多
昨年8月のアフガニスタン政変後、実権を握ったイスラム主義組織タリバン支持者による迫害などを恐れ、日本に退避した800人余りのアフガン人のうち、首都カブールの日本大使館で働いていた現地職員とその家族ら計98人が、難民と認められたことが23日分かった。複数の政府筋が明らかにした。 2022年8月23日, Sputnik 日本
2022-08-23T22:34+0900
2022-08-23T22:34+0900
国内
アフガニスタン
国際
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/8657231_0:54:3335:1930_1920x0_80_0_0_c271832bca0754102c149a49e78f412b.jpg
過去最多となった日本の昨年1年間の難民認定数（74人）を上回る異例の大量許可。ガニ旧政権関係者や協力者への襲撃が続く中、退避者の安全など人道面に配慮し、政変1年を機に長期滞在へ道を開いた。戦闘の続くミャンマーやウクライナから逃れてきた人々を含め、今後の認定に影響を与えそうだ。(c)KYODONEWS関連ニュース
国内
アフガニスタン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/08/1d/8657231_346:0:2990:1983_1920x0_80_0_0_de86aa0503459030e52c7f2b41d3fe6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内, アフガニスタン, 国際
国内, アフガニスタン, 国際

アフガンからの98人難民認定　異例の大量許可、過去最多

2022年8月23日, 22:34
© Sputnik / Stringer / フォトバンクに移行アフガンからの98人難民認定　異例の大量許可、過去最多
アフガンからの98人難民認定　異例の大量許可、過去最多 - Sputnik 日本, 1920, 23.08.2022
© Sputnik / Stringer
/
フォトバンクに移行
昨年8月のアフガニスタン政変後、実権を握ったイスラム主義組織タリバン支持者による迫害などを恐れ、日本に退避した800人余りのアフガン人のうち、首都カブールの日本大使館で働いていた現地職員とその家族ら計98人が、難民と認められたことが23日分かった。複数の政府筋が明らかにした。
過去最多となった日本の昨年1年間の難民認定数（74人）を上回る異例の大量許可。ガニ旧政権関係者や協力者への襲撃が続く中、退避者の安全など人道面に配慮し、政変1年を機に長期滞在へ道を開いた。戦闘の続くミャンマーやウクライナから逃れてきた人々を含め、今後の認定に影響を与えそうだ。
(c)KYODONEWS
関連ニュース
日本　クルド人男性を難民に認定　トルコ国籍では初
国連、かつてないほどの人道支援の資金不足に直面　ウクライナ情勢を背景に
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала