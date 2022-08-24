日本
ショイグ露国防相、米国はヘゲモニーのために東南アジアの安全保障の構造の分断を図っている
https://sputniknews.jp/20220824/---12619316.html
タイの憲法裁判所 首相の職務を一時停止に
タイの憲法裁判所 首相の職務を一時停止に
タイの憲法裁判所は24日、プラユット・チャンオチャ首相の職務を一時停止する命令を下した。ロイターが報じている。 2022年8月24日, Sputnik 日本
2022-08-24T16:30+0900
2022-08-24T16:35+0900
タイ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/8214653_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_6d280643d53d8b19ee2c7162cd70ae46.jpg
これより前、同国の野党は今月にプラユット首相の8年の任期が満了すると憲法裁判所に訴えていた。この訴えに対する最終的な判決がいつなされるかは分かっていない。
タイ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/8214653_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_d50474df069cc585c80ed4b1de069b93.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
タイ
タイ

タイの憲法裁判所 首相の職務を一時停止に

2022年8月24日, 16:30 (更新: 2022年8月24日, 16:35)
© AFP 2022 / Romeo Gacadタイのプラユット・チャンオチャ首相
タイのプラユット・チャンオチャ首相 - Sputnik 日本, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / Romeo Gacad
追加情報は現在作成中
タイの憲法裁判所は24日、プラユット・チャンオチャ首相の職務を一時停止する命令を下した。ロイターが報じている。
これより前、同国の野党は今月にプラユット首相の8年の任期が満了すると憲法裁判所に訴えていた。この訴えに対する最終的な判決がいつなされるかは分かっていない。
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала