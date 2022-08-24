https://sputniknews.jp/20220824/---12619316.html

タイの憲法裁判所 首相の職務を一時停止に

タイの憲法裁判所 首相の職務を一時停止に

タイの憲法裁判所は24日、プラユット・チャンオチャ首相の職務を一時停止する命令を下した。ロイターが報じている。 2022年8月24日, Sputnik 日本

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これより前、同国の野党は今月にプラユット首相の8年の任期が満了すると憲法裁判所に訴えていた。この訴えに対する最終的な判決がいつなされるかは分かっていない。

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