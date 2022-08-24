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ロシア軍、シリアでテロ組織の拠点を空爆
ロシア軍、シリアでテロ組織の拠点を空爆
ロシア航空宇宙軍はイスラム過激組織「ヌスラ戦線」（ロシアで活動禁止）のキャンプ地を破壊した。ヌスラ戦線はシリア北西部イドリブ県の砲撃に関与したとされている。ロシア軍による攻撃で「ヌスラ戦線」の連絡網、戦闘員らの参謀本部、武器庫が破壊された。シリア各派和解調整センターのオレグ・エゴロフ副所長が発表した。 2022年8月24日, Sputnik 日本
2022-08-24T08:36+0900
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ロシア航空宇宙軍は「ヌスラ戦線」のキャンプ地を空爆した。この作戦で連絡網、戦闘員らの参謀本部、榴弾砲の倉庫が破壊された。「ヌスラ戦線」はシリア北西部の非武装地域で砲撃を行い、これによりシリア兵が負傷していた。関連ニュース
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ロシア軍、シリアでテロ組織の拠点を空爆

2022年8月24日, 08:36 (更新: 2022年8月24日, 08:39)
© 写真 : Sukhoi Companyロシア軍、シリアでテロ組織の拠点を空爆
ロシア軍、シリアでテロ組織の拠点を空爆 - Sputnik 日本, 1920, 24.08.2022
© 写真 : Sukhoi Company
ロシア航空宇宙軍はイスラム過激組織「ヌスラ戦線」（ロシアで活動禁止）のキャンプ地を破壊した。ヌスラ戦線はシリア北西部イドリブ県の砲撃に関与したとされている。ロシア軍による攻撃で「ヌスラ戦線」の連絡網、戦闘員らの参謀本部、武器庫が破壊された。シリア各派和解調整センターのオレグ・エゴロフ副所長が発表した。
ロシア航空宇宙軍は「ヌスラ戦線」のキャンプ地を空爆した。この作戦で連絡網、戦闘員らの参謀本部、榴弾砲の倉庫が破壊された。
「ヌスラ戦線」はシリア北西部の非武装地域で砲撃を行い、これによりシリア兵が負傷していた。
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