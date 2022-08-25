https://sputniknews.jp/20220825/12630985.html
コロナに勝利宣言した北朝鮮、新たな発熱患者でロックダウン＝韓国メディア
コロナに勝利宣言した北朝鮮、新たな発熱患者でロックダウン＝韓国メディア
北朝鮮では、金正恩総書記が新型コロナウイルスに対する勝利宣言をした後もなお、新たな発熱患者の例が報告されている。韓国の聯合ニュースが北朝鮮メディアを引用して報じた。 2022年8月25日, Sputnik 日本
2022-08-25T10:27+0900
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金正恩総書記は8月11日、北朝鮮国内における新型コロナウイルスへの勝利を高らかに宣言した。この日、朝鮮労働党中央委員会の金与正副部長は韓国が北朝鮮に新型コロナウイルスを拡散しようとする場合、韓国政府を壊滅させると牽制していた。聯合ニュースの報道によると、北朝鮮メディアは国内北東部で新たな発熱患者4人の確認について報じているという。報道によると医療当局はこの地域をすぐさまロックダウンし、「対疫病部隊」を動員したという。関連ニュース
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コロナに勝利宣言した北朝鮮、新たな発熱患者でロックダウン＝韓国メディア
北朝鮮では、金正恩総書記が新型コロナウイルスに対する勝利宣言をした後もなお、新たな発熱患者の例が報告されている。韓国の聯合ニュースが北朝鮮メディアを引用して報じた。
金正恩総書記は8月11日、北朝鮮国内における新型コロナウイルスへの勝利を高らかに宣言した。この日、朝鮮労働党中央委員会の金与正副部長は韓国が北朝鮮に新型コロナウイルスを拡散しようとする場合、韓国政府を壊滅させると牽制していた。
聯合ニュースの報道によると、北朝鮮メディアは国内北東部で新たな発熱患者4人の確認について報じているという。報道によると医療当局はこの地域をすぐさまロックダウンし、「対疫病部隊」を動員したという。