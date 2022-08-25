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ロシア最大級のヴィンテージカー展示会が開催
ロシア最大級のヴィンテージカー展示会が開催
モスクワでは24日から28日より、ロシア最大級のヴィンテージカー展覧会「オールドタイマー・ギャラリー2022」が開催されている。 2022年8月25日, Sputnik 日本
2022-08-25T20:21+0900
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「オールドタイマー・ギャラリー」の開催は今回で32回目。ロシア国内外からヴィンテージカーやヴィンテージオブジェが集まり、愛好家らを魅了している。
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ロシア最大級のヴィンテージカー展示会が開催
モスクワでは24日から28日より、ロシア最大級のヴィンテージカー展覧会「オールドタイマー・ギャラリー2022」が開催されている。
「オールドタイマー・ギャラリー」の開催は今回で32回目。ロシア国内外からヴィンテージカーやヴィンテージオブジェが集まり、愛好家らを魅了している。
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フォード・マスタング（ロシア・モスクワ、24日）
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「オールドタイマー・ギャラリー」の参加者（ロシア・モスクワ、24日）
「オールドタイマー・ギャラリー」の参加者（ロシア・モスクワ、24日）
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ロシア・NAMI社製の高級車「アウルス（AURUS）」（ロシア・モスクワ、24日）
ロシア・NAMI社製の高級車「アウルス（AURUS）」（ロシア・モスクワ、24日）
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「オールドタイマー・ギャラリー」の来場者（ロシア・モスクワ、24日）
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ソ連・アフトヴァース社製の乗用車「VAZ-2101」（ロシア・モスクワ、24日）
ソ連・アフトヴァース社製の乗用車「VAZ-2101」（ロシア・モスクワ、24日）
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英国・ジャガー社製のスポーツカー「ジャガー・XKSS」（ロシア・モスクワ、24日）
英国・ジャガー社製のスポーツカー「ジャガー・XKSS」（ロシア・モスクワ、24日）
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「シボレー・ベル・エアー（1995年式）」（ロシア・モスクワ、24日）
「シボレー・ベル・エアー（1995年式）」（ロシア・モスクワ、24日）
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「オールドタイマー・ギャラリー」の様子（ロシア・モスクワ、24日）
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「オールドタイマー・ギャラリー」の様子（ロシア・モスクワ、24日）
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英国・ロールス・ロイス社の車両（ロシア・モスクワ、24日）
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「オールドタイマー・ギャラリー」に展示されているオートバイ（ロシア・モスクワ、24日）
「オールドタイマー・ギャラリー」に展示されているオートバイ（ロシア・モスクワ、24日）
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ドローネ・ベルヴィル社製の車両（ロシア・モスクワ、24日）
ドローネ・ベルヴィル社製の車両（ロシア・モスクワ、24日）