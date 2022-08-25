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ロシア最大級のヴィンテージカー展示会が開催

ロシア最大級のヴィンテージカー展示会が開催

モスクワでは24日から28日より、ロシア最大級のヴィンテージカー展覧会「オールドタイマー・ギャラリー2022」が開催されている。 2022年8月25日, Sputnik 日本

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「オールドタイマー・ギャラリー」の開催は今回で32回目。ロシア国内外からヴィンテージカーやヴィンテージオブジェが集まり、愛好家らを魅了している。

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