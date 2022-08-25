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安倍元首相の国葬による国費は2億5千万円、参列者は吉田元首相の国葬を上回る見込み
安倍元首相の国葬による国費は2億5千万円、参列者は吉田元首相の国葬を上回る見込み
9月に予定される安倍元首相の「国葬」について、日本政府は参列者の規模が最大で6400人程度になることも想定し、国費で支出する経費について近く閣議決定する。国費の額は2億5千万円に達する見込み。日本のメディアが報じた。 2022年8月25日, Sputnik 日本
2022-08-25T09:54+0900
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安倍晋三元首相襲撃事件
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安倍元首相の「国葬」は9月27日に東京千代田区の日本武道館で行われる。政府は「国葬」に公式に招く参列者の規模について、最大で6400人程度になることも想定し準備を進めている模様。想定通りになった場合、55年前に同じく日本武道館で行われ、6200人余りが参列した吉田茂・元首相の「国葬」を上回る規模となる。政府は国葬の経費を全額国費から支出する方針を示している。関連ニュース
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安倍元首相の国葬による国費は2億5千万円、参列者は吉田元首相の国葬を上回る見込み
9月に予定される安倍元首相の「国葬」について、日本政府は参列者の規模が最大で6400人程度になることも想定し、国費で支出する経費について近く閣議決定する。国費の額は2億5千万円に達する見込み。日本のメディアが報じた。
安倍元首相の「国葬」は9月27日に東京千代田区の日本武道館で行われる。政府は「国葬」に公式に招く参列者の規模について、最大で6400人程度になることも想定し準備を進めている模様。想定通りになった場合、55年前に同じく日本武道館で行われ、6200人余りが参列した吉田茂・元首相の「国葬」を上回る規模となる。
政府は国葬の経費を全額国費から支出する方針を示している。