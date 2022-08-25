日本
- Sputnik 日本, 1920, 08.07.2022
安倍晋三元首相襲撃事件
7月8日午前11時半ごろ、奈良県奈良市の近鉄大和西大寺駅近くで演説を行っていた安倍晋三元首相（67）が男に銃で撃たれ、血を流して倒れた。
https://sputniknews.jp/20220825/25-12630636.html
安倍元首相の国葬による国費は2億5千万円、参列者は吉田元首相の国葬を上回る見込み
安倍元首相の国葬による国費は2億5千万円、参列者は吉田元首相の国葬を上回る見込み
9月に予定される安倍元首相の「国葬」について、日本政府は参列者の規模が最大で6400人程度になることも想定し、国費で支出する経費について近く閣議決定する。国費の額は2億5千万円に達する見込み。日本のメディアが報じた。 2022年8月25日, Sputnik 日本
2022-08-25T09:54+0900
2022-08-25T09:54+0900
安倍晋三元首相襲撃事件
国内
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/11943679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93de181b91ae5f777acf96b274ef7459.jpg
安倍元首相の「国葬」は9月27日に東京千代田区の日本武道館で行われる。政府は「国葬」に公式に招く参列者の規模について、最大で6400人程度になることも想定し準備を進めている模様。想定通りになった場合、55年前に同じく日本武道館で行われ、6200人余りが参列した吉田茂・元首相の「国葬」を上回る規模となる。政府は国葬の経費を全額国費から支出する方針を示している。関連ニュース
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/11943679_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_10a8403cfd1a3601e463bac6363df2e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内, 政治
国内, 政治

安倍元首相の国葬による国費は2億5千万円、参列者は吉田元首相の国葬を上回る見込み

2022年8月25日, 09:54
© AP Photo / Eugene Hoshiko安倍元首相の国葬による国費は2億5千万円、参列者は吉田元首相の国葬を上回る見込み
安倍元首相の国葬による国費は2億5千万円、参列者は吉田元首相の国葬を上回る見込み - Sputnik 日本, 1920, 25.08.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
9月に予定される安倍元首相の「国葬」について、日本政府は参列者の規模が最大で6400人程度になることも想定し、国費で支出する経費について近く閣議決定する。国費の額は2億5千万円に達する見込み。日本のメディアが報じた。
安倍元首相の「国葬」は9月27日に東京千代田区の日本武道館で行われる。政府は「国葬」に公式に招く参列者の規模について、最大で6400人程度になることも想定し準備を進めている模様。想定通りになった場合、55年前に同じく日本武道館で行われ、6200人余りが参列した吉田茂・元首相の「国葬」を上回る規模となる。
政府は国葬の経費を全額国費から支出する方針を示している。
関連ニュース
安倍氏の国葬に反対　日本の大学教授らが署名活動実施へ
「国葬中止しなければ全国の子どもを誘拐」、高知県内の6市に脅迫メール届く
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала