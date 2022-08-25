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ウクライナはNATOの装備へ移行する＝米防総省

ウクライナはNATOの装備へ移行する＝米防総省

米国のコリン・カール国防次官（政策担当）は、ウクライナ軍は北大西洋条約機構（NATO）標準の装備へ徐々に移行すると発表した。カール氏によると、NATOの装備システムへの完全な統合には、少なくとも3年かかる。 2022年8月25日, Sputnik 日本

2022-08-25T18:04+0900

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カール氏は「数年後に、彼らが自分たちで製造したシステムや弾薬をまだ使用できる可能性はある。しかし、私の予想によると、ここで我われが話している期間でウクライナはNATO標準の装備へ徐々に移行する」と述べた。カール氏は、将来的にウクライナ軍が数十の異なるシステムではなく、維持やメンテナンスがより容易な、はるかに少数のシステムを基盤とするのが理想だと指摘した。またカール氏は、過去数か月で世界の50か国以上がウクライナに軍事支援を提供したと強調した。ロシアのラブロフ外相は先に、米国のブリンケン国務長官との電話会談で、西側諸国によるウクライナへの武器供給は紛争を長引かせるだけであり、ウクライナ政権の最後のあがきを引き延ばし、犠牲者を増やしていると述べた。関連ニュース

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