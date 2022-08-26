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今週のベストショット 8月20日―8月26日
今週のベストショット 8月20日―8月26日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年8月26日, Sputnik 日本
2022-08-26T22:22+0900
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今週のベストショット 8月20日―8月26日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / Ramon Espinosa
競馬場の馬を撫でる海水浴客（バルバドス・ブリッジタウン、22日）
競馬場の馬を撫でる海水浴客（バルバドス・ブリッジタウン、22日）
© AP Photo / Natacha Pisarenko
森林火災で燃える一帯（アルゼンチン・ビクトリア、19日）
森林火災で燃える一帯（アルゼンチン・ビクトリア、19日）
© AP Photo / Gregorio Borgia
ローマ教皇フランシスコの一般謁見でキスをする新郎新婦（バチカン市国、24日）
ローマ教皇フランシスコの一般謁見でキスをする新郎新婦（バチカン市国、24日）
© AFP 2022 / Axel Heimken
ウクライナ兵士を対象とした自走式対空砲「ゲパルト」訓練の視察に訪れたオラフ・ショルツ首相（ドイツ・オルデンブルク、25日）
ウクライナ兵士を対象とした自走式対空砲「ゲパルト」訓練の視察に訪れたオラフ・ショルツ首相（ドイツ・オルデンブルク、25日）
© Sputnik / Ilya Pitalev / フォトバンクに移行
砲弾を受けた建物の片づけをする住民（ドネツク人民共和国・シロキノ、20日）
砲弾を受けた建物の片づけをする住民（ドネツク人民共和国・シロキノ、20日）
© AP Photo / Mary Altaffer
国連本部での安保理の会合で、爆殺されたロシア人ジャーナリスト、ダリア・ドゥギナ氏の写真を掲げるワシリー・ネベンジャ国連大使（米ニューヨーク、23日）
国連本部での安保理の会合で、爆殺されたロシア人ジャーナリスト、ダリア・ドゥギナ氏の写真を掲げるワシリー・ネベンジャ国連大使（米ニューヨーク、23日）
© AFP 2022 / Anthony Wallace
米韓合同軍事演習「乙支フリーダム・シールド（UFS）」が行われている傍ら、ショッピングモール外で対テロ・対化学テロ訓練に参加する市民ら（韓国・ソウル、23日）
米韓合同軍事演習「乙支フリーダム・シールド（UFS）」が行われている傍ら、ショッピングモール外で対テロ・対化学テロ訓練に参加する市民ら（韓国・ソウル、23日）
© AFP 2022 / Fredy Builes
「世界怠惰の日」を祝う人を移動させる警察官ら（コロンビア・イタグイ、21日）
「世界怠惰の日」を祝う人を移動させる警察官ら（コロンビア・イタグイ、21日）
© AFP 2022 / Andrej Isakovic
欧州陸上競技選手権大会の女子4×400mリレーで、バトンを受け渡す選手ら（ドイツ・ミュンヘン、19日）
欧州陸上競技選手権大会の女子4×400mリレーで、バトンを受け渡す選手ら（ドイツ・ミュンヘン、19日）
© AFP 2022 / Miguel Schincariol
左手に書かれたメモを見ながら話すジャイル・ボルソナロ大統領（ブラジル・サンパウロ、23日）
左手に書かれたメモを見ながら話すジャイル・ボルソナロ大統領（ブラジル・サンパウロ、23日）
© Sputnik / Stringer / フォトバンクに移行
取り壊されるソ連軍兵士の記念碑「母なる祖国像」（ラトビア・リガ、24日）
取り壊されるソ連軍兵士の記念碑「母なる祖国像」（ラトビア・リガ、24日）
© AFP 2022 / Ebrahim Hamid
洪水で冠水した街の中を泳ぐ子どもたち（スーダン・ハルツーム、22日）
洪水で冠水した街の中を泳ぐ子どもたち（スーダン・ハルツーム、22日）
© AFP 2022 / Said Khatib
イスラエル軍の空爆で破壊された建物でパルクールをする青年（パレスチナ自治区・ガザ地区、20日）
イスラエル軍の空爆で破壊された建物でパルクールをする青年（パレスチナ自治区・ガザ地区、20日）
© AFP 2022 / Omar Haj Kadour
ギョレメ国立公園上空を飛ぶ熱気球（トルコ・ネヴシェヒル県、24日）
ギョレメ国立公園上空を飛ぶ熱気球（トルコ・ネヴシェヒル県、24日）
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
ヤーラ国立公園の水辺でアジアスイギュウの上にとまる鳥（スリランカ・ヤーラ22日）
ヤーラ国立公園の水辺でアジアスイギュウの上にとまる鳥（スリランカ・ヤーラ22日）
© AFP 2022 / Susannah Ireland
ダウニング街10番地（首相官邸）でネズミ捕獲長のラリーの写真を撮影するカメラマン（英ロンドン、24日）
ダウニング街10番地（首相官邸）でネズミ捕獲長のラリーの写真を撮影するカメラマン（英ロンドン、24日）
© AFP 2022 / Str
新学期を前に軍事教育・訓練に参加する高校生（中国・河北省邯鄲、21日）
新学期を前に軍事教育・訓練に参加する高校生（中国・河北省邯鄲、21日）
© Sputnik / Vitaly Timkiv / フォトバンクに移行
アゾフ海沿岸のクラゲの群れ（ロシア・クリミア共和国、20日）
アゾフ海沿岸のクラゲの群れ（ロシア・クリミア共和国、20日）