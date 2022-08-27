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フィギュアスケート　JGP第1戦フランス大会　女子シングル　日本人選手が1位と2位
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フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ（JGP）第1戦フランス大会は現地時間26日、クーシュベルで女子シングルのフリースケーティング（FS）を行い、日本人選手が1位と2位を占めた。 2022年8月27日, Sputnik 日本
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1位は日本の吉田陽菜選手（203.52点）、2位は柴山歩選手（188.39点）、3位は韓国のキム・ユジェ選手（185.67点）。フランスのクールシュヴェルで25日、フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ第1戦が開幕した。関連ニュース
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フィギュアスケート　JGP第1戦フランス大会　女子シングル　日本人選手が1位と2位

2022年8月27日, 05:21
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フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ（JGP）第1戦フランス大会は現地時間26日、クーシュベルで女子シングルのフリースケーティング（FS）を行い、日本人選手が1位と2位を占めた。
1位は日本の吉田陽菜選手（203.52点）、2位は柴山歩選手（188.39点）、3位は韓国のキム・ユジェ選手（185.67点）。
フランスのクールシュヴェルで25日、フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ第1戦が開幕した。
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