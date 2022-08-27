https://sputniknews.jp/20220827/jgp112-12663385.html
フィギュアスケート JGP第1戦フランス大会 女子シングル 日本人選手が1位と2位
フィギュアスケート JGP第1戦フランス大会 女子シングル 日本人選手が1位と2位
フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ（JGP）第1戦フランス大会は現地時間26日、クーシュベルで女子シングルのフリースケーティング（FS）を行い、日本人選手が1位と2位を占めた。 2022年8月27日, Sputnik 日本
2022-08-27T05:21+0900
2022-08-27T05:21+0900
2022-08-27T05:21+0900
フィギュア特集
フィギュアスケート
国際
スポーツ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/611/36/6113673_0:5:3077:1735_1920x0_80_0_0_60bec8f30f8e8805bead57763434d900.jpg
1位は日本の吉田陽菜選手（203.52点）、2位は柴山歩選手（188.39点）、3位は韓国のキム・ユジェ選手（185.67点）。フランスのクールシュヴェルで25日、フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ第1戦が開幕した。関連ニュース
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/611/36/6113673_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c52a0ab44801f387c78af062d311482b.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
フィギュアスケート, 国際, スポーツ
フィギュアスケート JGP第1戦フランス大会 女子シングル 日本人選手が1位と2位
フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ（JGP）第1戦フランス大会は現地時間26日、クーシュベルで女子シングルのフリースケーティング（FS）を行い、日本人選手が1位と2位を占めた。
1位は日本の吉田陽菜選手（203.52点）、2位は柴山歩選手（188.39点）、3位は韓国のキム・ユジェ選手（185.67点）。
フランスのクールシュヴェルで25日、フィギュアスケートのジュニアグランプリシリーズ第1戦が開幕した。