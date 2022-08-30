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京セラの稲盛和夫名誉会長が死去
京セラの稲盛和夫名誉会長が死去
京セラの稲盛和夫名誉会長が今月24日に死去したことが30日、わかった。90歳だった。京セラが同日、発表した。 2022年8月30日, Sputnik 日本
2022-08-30T15:01+0900
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発表によると、京都市内の自宅で老衰のため亡くなった。通夜および葬儀は近親者を中心に執り行われたという。 稲盛氏は、京セラの創業者・名誉会長であり、KDDI株式会社最高顧問、日本航空株式会社名誉顧問、公益財団法人稲盛財団創立者。1932年に鹿児島県鹿児島市で生まれ、1955年に鹿児島大学工学部を卒業、1959年に京都セラミック（現京セラ）を創業、2005年から名誉会長を務めた。2019年には初の鹿児島「名誉県民」に選ばれた。
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京セラの稲盛和夫名誉会長が死去
2022年8月30日, 15:01
(更新:
2022年8月30日, 15:20
)
CC BY-SA 3.0
/ Science History Institute /
Kazuo Inamori 2011 Heritage Day
京セラの稲盛和夫名誉会長
CC BY-SA 3.0
/ Science History Institute /
Kazuo Inamori 2011 Heritage Day
京セラの稲盛和夫名誉会長が今月24日に死去したことが30日、わかった。90歳だった。京セラが同日、発表した。
発表
によると、京都市内の自宅で老衰のため亡くなった。
通夜および葬儀は近親者を中心に執り行われたという。
稲盛氏
は、京セラの創業者・名誉会長であり、KDDI株式会社最高顧問、日本航空株式会社名誉顧問、公益財団法人稲盛財団創立者。1932年に鹿児島県鹿児島市で生まれ、1955年に鹿児島大学工学部を卒業、1959年に京都セラミック（現京セラ）を創業、2005年から名誉会長を務めた。2019年には初の鹿児島「名誉県民」に選ばれた。
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