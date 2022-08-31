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ウクライナへの軍事支援金 西側諸国は何に使うことができたのか？
ウクライナへの軍事支援金 西側諸国は何に使うことができたのか？
... 2022年8月31日, Sputnik 日本
2022-08-31T21:07+0900
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一方、ロシア政府は各国の軍事支援金に対し、避けようのない事態を遅らせ、さらなる人的犠牲をもたらすだけ」と主張。より建設的なことに使うことができたはずだと指摘している。ウクライナの軍事支援に充てられた398億ドル以上の資金を、西側諸国は何に使うことができたのか？ スプートニクのインフォグラフィックで一例を紹介する。関連ニュース
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インフォグラフィック, ウクライナ, 戦争・紛争・対立・外交, 軍事, инфографика
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ウクライナへの軍事支援金 西側諸国は何に使うことができたのか？
西側経済は現在、インフレの蔓延や金利の上昇、燃料・エネルギー価格の高騰などで厳しい局面を迎えている。しかし、こうした状況下にありながら、ウクライナへの大規模な軍事支援を止めることはなかった。30日にチェコ・プラハで行われた欧州連合（EU）国防相会議では、全加盟国がウクライナへの支援を必要な限り継続するとの認識で一致した。
一方、ロシア政府は各国の軍事支援金に対し、避けようのない事態を遅らせ、さらなる人的犠牲をもたらすだけ」と主張。より建設的なことに使うことができたはずだと指摘している。
ウクライナの軍事支援に充てられた398億ドル以上の資金を、西側諸国は何に使うことができたのか？ スプートニクのインフォグラフィックで一例を紹介する。