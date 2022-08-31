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ウクライナへの軍事支援金 西側諸国は何に使うことができたのか？

ウクライナへの軍事支援金 西側諸国は何に使うことができたのか？

... 2022年8月31日, Sputnik 日本

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一方、ロシア政府は各国の軍事支援金に対し、避けようのない事態を遅らせ、さらなる人的犠牲をもたらすだけ」と主張。より建設的なことに使うことができたはずだと指摘している。ウクライナの軍事支援に充てられた398億ドル以上の資金を、西側諸国は何に使うことができたのか？ スプートニクのインフォグラフィックで一例を紹介する。関連ニュース

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